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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231216/842587787.html
В Китае расширили запрет на использование госслужащими импортной техники
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В ряде китайских провинций ввели запрет на использование импортной техники государственными служащими, пишет издание Bloomberg. Отмечается, что в восьми провинциях страны введен... ПРАЙМ, 16.12.2023
телеком, технологии, новости, кнр, техника, импорт, чиновники, запрет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В ряде китайских провинций ввели запрет на использование импортной техники государственными служащими, пишет издание Bloomberg.
Отмечается, что в восьми провинциях страны введен запрет на использование импортных телефонов в служебных целях, в частности, речь идет о смартфонах Apple и Samsung, а также в компаниях и ведомствах проинструктировали сотрудников отдать предпочтение отечественным брендам.
Кампанию по отказу от иностранной техники связывают с возрастающей популярностью продукции Xuawei Technologies Co. Китайское программное и аппаратное обеспечение постепенно вытесняет американские продукты с рынка, а возможный полный отказ от них может нанести серьезный удар по рыночной доле технологических гигантов США.
Ранее в 2022 году власти Китая рекомендовали правительственным учреждениям и крупным госкорпорациям заменить персональные компьютеры иностранных брендов на отечественные альтернативы в течение двух лет.