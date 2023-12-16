МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В ряде китайских провинций ввели запрет на использование импортной техники государственными служащими, пишет издание Bloomberg. Новак отчитался о поставках российской нефти в Китай

Отмечается, что в восьми провинциях страны введен запрет на использование импортных телефонов в служебных целях, в частности, речь идет о смартфонах Apple и Samsung, а также в компаниях и ведомствах проинструктировали сотрудников отдать предпочтение отечественным брендам.

Кампанию по отказу от иностранной техники связывают с возрастающей популярностью продукции Xuawei Technologies Co. Китайское программное и аппаратное обеспечение постепенно вытесняет американские продукты с рынка, а возможный полный отказ от них может нанести серьезный удар по рыночной доле технологических гигантов США.

Ранее в 2022 году власти Китая рекомендовали правительственным учреждениям и крупным госкорпорациям заменить персональные компьютеры иностранных брендов на отечественные альтернативы в течение двух лет.