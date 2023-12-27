МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Воздушно-космические силы России запустили ракету-носитель "Союз-2.1в" с военным спутником с космодрома Плесецк, сообщило российское Министерство обороны. Стали известны итоги 2023 года в космонавтике

"В среду, 27 декабря, в 10 часов 03 минуты с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", — сказано в сообщении.

Данный пуск является уже 19-м пуском российской ракеты в 2023 году и седьмым с Плесецка.

Позднее в Минобороны сообщили, что космический аппарат вышел на расчетную орбиту и был принят на управление наземными средствами ВКС.

"С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", — сказано в сообщении.

После выведения на орбиту офицеры Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли сведения о космическом аппарате в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу информации о новом объекте.

Согласно публикации на официальном сайте "Роскосмоса", "Союз-2.1в" является двухступенчатой ракетой-носителем легкого класса. Аппарат разработан на базе ракеты-носителя "Союз-2.1б" со снятием боковых блоков, установкой на центральном блоке маршевого двигателя НК‑33А с рулевым двигателем РД‑0110Р и применением серийного головного обтекателя с РН "Союз". Для достижения заданных высот орбит выведения предусматривается использование блока выведения (БВ) "Волга".