МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Россия в 2024 году станет мировым донором технологий для других стран, в частности, российские программные продукты и технологические разработки будут популярны в Африке, Бразилии, Аргентине и даже в высокотехнологичной Индии, считают опрошенные РИА Новости российские парламентарии. Россия вошла в десятку крупнейших импортеров игристого вина, сообщили СМИ

"Тенденция "попутного ветра" разогнала интенсивность развития компаний и показывает, что в 2024 году Россия станет мировым донором для других стран за счет интереса самих пользователей", — сказал РИА Новости депутат Госдумы Антон Ткачев.

Его коллега Андрей Свинцов также полагает, что огромное количество программных продуктов будут очень востребованы "даже в Индии, где своя суперкрутая разработка". Российские технологии в информационной сфере окажутся популярными "в Бразилии, Аргентине, тем более в Африке", добавил он.

Замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин в разговоре с агентством отметил, что российские технологические решения из года в год показывают "высокий темп роста качества и эффективности создаваемых продуктов".

"Главным преимуществом российских технологий является высокая степень их кибербезопасности, начиная от передачи и обмена информации и заканчивая системами управления крупными предприятиями", — объяснил Шейкин.

По мнению парламентариев, в странах, импортирующих российские технологии, будет использоваться многое: системы "умный дом", софт для банкоматов и ноутбуков российского производства и так далее. Сенатор Шейкин также выразил уверенность в том, что отечественные компании выйдут на новые показатели прибыли в 2024 году, поскольку все больше стран-партнеров приобретают российские технологические решения.

Говоря о санкциях стран Запада против российского IT-сектора, законодатели сошлись во мнении, что ограничительные меры ударили "бумерангом по развитию" IT-компаний недружественных стран. А российские компании, как отметил депутат Свинцов, "продолжат создавать суперпередовые продукты" в России, а также под брендами и под юрисдикцией других стран.