МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Часть пользователей сервиса "Яндекс Карты" заметили сбой с отображением карт — как выяснил корреспондент РИА Новости, при загрузке сайта в мобильном браузере. Потанин хочет получить "Яндекс" в обмен на голландскую "маму", пишут СМИ

Вместо карты города высвечивается пустое поле. При этом остальные функции работают в обычном режиме: пользователи могут найти необходимый адрес, здание, заведение и так далее, даже проложить маршрут от одной точки к другой — правда, он будет обозначаться лишь стартовой и конечной точками-адресами.

В приложении "Яндекс Карты" и веб-версии карты отображаются корректно.

РИА Новости направило запрос в пресс-службу сервиса.