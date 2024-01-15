2024-01-15T12:19:21+03:00
2024-01-15T12:19:21+03:00
2024-01-15T12:19:21+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240115/842798508.html
Пользователи "Яндекс Карт" заметили сбои с отображением карт
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Часть пользователей сервиса "Яндекс Карты" заметили сбой с отображением карт — как выяснил корреспондент РИА Новости, при загрузке сайта в мобильном браузере. Вместо карты города... ПРАЙМ, 15.01.2024
технологии, новости, россия, яндекс.карты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Часть пользователей сервиса "Яндекс Карты" заметили сбой с отображением карт — как выяснил корреспондент РИА Новости, при загрузке сайта в мобильном браузере.
Вместо карты города высвечивается пустое поле. При этом остальные функции работают в обычном режиме: пользователи могут найти необходимый адрес, здание, заведение и так далее, даже проложить маршрут от одной точки к другой — правда, он будет обозначаться лишь стартовой и конечной точками-адресами.
В приложении "Яндекс Карты" и веб-версии карты отображаются корректно.
РИА Новости направило запрос в пресс-службу сервиса.