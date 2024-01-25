МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Microsoft сократит 1900 сотрудников своего игрового бизнеса, что составляет около 8% штата подразделения, сообщило издание The Verge со ссылкой на письмо главы Microsoft Gaming Фила Спенсера (Phil Spencer).

"По мере продвижения в 2024 году руководство Microsoft Gaming и Activision Blizzard стремится к согласованию стратегии и плана реализации структуры расходов, которая будет поддерживать наш растущий бизнес… В рамках этого процесса мы приняли болезненное решение сократить численность нашей игровой команды на 1900 из 22 тысяч должностей", — цитирует издание письмо.

В письме Спенсер также отмечает, что компания предоставит полную поддержку попавшим под сокращения сотрудникам, что включает в себя выплату выходных пособий.

В январе прошлого года компания объявила о сокращении 10 тысяч сотрудников к концу третьего квартала.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows. В октябре прошлого года компания закрыла сделку по приобретению издателя видеоигр Activision Blizzard.