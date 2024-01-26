МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил внести в нацпроект об индустрии космических сервисов создание и запуск малых космических аппаратов при участии молодых ученых, сообщается на сайте Кремля. В МГУ предложили бить космонавтов током для улучшения зрения

"Правительству РФ совместно с Минпросвещения России, Минобрнауки России и госкорпорацией "Роскосмос" обеспечить включение в разрабатываемый национальный проект по формированию отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов мероприятий, предусматривающих создание и запуск в космическое пространство малых космических аппаратов при участии лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, и молодых ученых, создание и развитие на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций высшего образования сети наземных исследовательских комплексов, ориентированных на работу с запущенными в космическое пространство малыми космическими аппаратами, в том числе обеспечить возможность привлечения к работе такой сети наземных исследовательских комплексов заинтересованных иностранных граждан и организаций", — сказано в перечне поручений.

Срок исполнения поручения назначен на 1 июля 2024 года, ответственными являются премьер-министр Михаил Мишустин, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минобрнауки России Валерий Фальков, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Национальные проекты — инструмент социально-экономического развития государства, призванный вывести приоритетные отрасли на новый уровень. В России идет работа по нацпроектам в сфере демографии, здравоохранения, туризма и индустрии гостеприимства, образования, малого и среднего бизнеса, жилья и городской среды, культуры, дорожно-транспортного строительства, экологии, науки, цифровой экономики, труда и других.