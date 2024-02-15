МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В 2023 году из финансовых организаций России утекло 170,3 млн записей персональных данных клиентов (без учета платежных данных), что в 3,2 раза превышает показатели 2022 года и почти в 57 раз — показатели 2021-го. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования компании InfoWatch. Страховщики поддержали проект о возмещении за утечки личных данных

Как отмечается в статье, с компрометацией данных клиентов, помимо банков, сталкиваются микрофинансовые организации, различные платежные сервисы, криптобиржи, традиционные биржи, инвесткомпании и другие игроки финансового рынка.

В 2023 году, согласно исследованию, российские финансовые организации в целом допустили 64 случая потери клиентских данных. Это на 12,3% больше, чем было в прошлом году, и почти вдвое, чем в 2021-м. При этом 46,9% утечек пришлась на банки.

Как считают авторы исследования, галопирующий рост числа утечек "связан с активизацией организованных групп хакеров, прежде всего — политически мотивированных хактивистов, на фоне проведения". Главные задачи этих хактивистов заключаются в подрыве устойчивости, психологическом давление на финансовые организации и запугивание клиентов, говорят в InfoWatch.

Украденные данные, как отмечают исследователи, в большинстве случаев размещались в открытом доступе, а затем использовались хакерами для различных атак, схем, в том числе с использованием методов социальной инженерии.

По оценкам Роскомнадзора, в 2023 году произошло 168 случаев утечек персональных данных из российских компаний, прием учитывались не только финансовые организации. При этом в открытый доступ утекло 300 миллионов записей.