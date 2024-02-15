МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Некоторые покупатели Apple Vision Pro в западных странах в последние дни стали возвращать девайс обратно в магазины, они жалуются на неудобное использование, головную боль и усталость глаз, сообщает издание Verge. Маск рассказал, как посмотреть интервью Путина с Apple TV

"Он слишком дорогой и громоздкий, чтобы даже попытаться привыкнуть к постоянным головным болям и напряжению глаз", — приводит издание слова одного из пользователей очков.

Некоторые покупатели также жалуются, что устройство дополненной реальности не обладает достаточной функциональностью и не поддерживает некоторые файлы, из-за чего кто-то не считает нужным оставлять девайс. Издание однако отмечает, что масштаб возвратов пока неизвестен.

Компания Apple в июне прошлого года презентовала шлемы или, как их еще называют, AR-очки Vision Pro. Надев устройство, пользователь продолжает видеть реальный мир, но поверх отображается интерфейс, позволяющий выходить в интернет, смотреть видео, играть в игры и пользоваться рядом других приложений. Старт продаж в США начался 2 февраля при цене от 3499 долларов.