2024-02-15T17:17:36+03:00
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2024-02-15T17:17:36+03:00
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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240215/843081757.html
Покупатели Apple Vision Pro начали возвращать девайс
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Некоторые покупатели Apple Vision Pro в западных странах в последние дни стали возвращать девайс обратно в магазины, они жалуются на неудобное использование, головную боль и... ПРАЙМ, 15.02.2024
технологии, новости, apple, возврат
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Некоторые покупатели Apple Vision Pro в западных странах в последние дни стали возвращать девайс обратно в магазины, они жалуются на неудобное использование, головную боль и усталость глаз, сообщает издание Verge.
"Он слишком дорогой и громоздкий, чтобы даже попытаться привыкнуть к постоянным головным болям и напряжению глаз", — приводит издание слова одного из пользователей очков.
Некоторые покупатели также жалуются, что устройство дополненной реальности не обладает достаточной функциональностью и не поддерживает некоторые файлы, из-за чего кто-то не считает нужным оставлять девайс. Издание однако отмечает, что масштаб возвратов пока неизвестен.
Компания Apple в июне прошлого года презентовала шлемы или, как их еще называют, AR-очки Vision Pro. Надев устройство, пользователь продолжает видеть реальный мир, но поверх отображается интерфейс, позволяющий выходить в интернет, смотреть видео, играть в игры и пользоваться рядом других приложений. Старт продаж в США начался 2 февраля при цене от 3499 долларов.