ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — ПРАЙМ. Российским специалистам есть над чем работать в области робототехники, заявил президент России Владимир Путин. Путин остался доволен результатами работы отечественного ОПК

Глава государства в пятницу, 16 февраля, посетил Челябинск, где пообщался с работниками завода "КОНАР".

Он отметил, что накануне обсудил тему развития робототехники с губернатором региона.

"Он говорил, это известная тема, здесь, к сожалению, нам есть над чем работать, мировым лидером номер один является на сегодняшний день Южная Корея, у них на 10 тысяч работающих тысяча роботов, а у нас десять роботов на тысячу работающих, точно совершенно есть над чем работать", — рассказал Путин.

"КОНАР" — основанное в 1991 году в Челябинске предприятие. Основные направления деятельности — литейно-кузнечный дивизион, механический дивизион, дивизион металлоконструкций, комплексный и сервисный инжиниринг.