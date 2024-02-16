2024-02-16T15:33:27+03:00
2024-02-16T15:33:27+03:00
2024-02-16T15:33:27+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240216/843093447.html
Путин оценил развитие робототехники в России
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российским специалистам есть над чем работать в области робототехники, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу, 16 февраля, посетил Челябинск, где... ПРАЙМ, 16.02.2024
технологии, новости, владимир путин, россия, робототехника
https://cdnn.1prime.ru/images/83318/05/833180581.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83318/05/833180581.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83318/05/833180580.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83318/05/833180580.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83318/05/833180568.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83318/05/833180568.jpg
https://1prime.ru/vpk/20240215/843082782.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — ПРАЙМ. Российским специалистам есть над чем работать в области робототехники, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу, 16 февраля, посетил Челябинск, где пообщался с работниками завода "КОНАР".
Он отметил, что накануне обсудил тему развития робототехники с губернатором региона.
"Он говорил, это известная тема, здесь, к сожалению, нам есть над чем работать, мировым лидером номер один является на сегодняшний день Южная Корея, у них на 10 тысяч работающих тысяча роботов, а у нас десять роботов на тысячу работающих, точно совершенно есть над чем работать", — рассказал Путин.
"КОНАР" — основанное в 1991 году в Челябинске предприятие. Основные направления деятельности — литейно-кузнечный дивизион, механический дивизион, дивизион металлоконструкций, комплексный и сервисный инжиниринг.