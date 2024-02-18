2024-02-18T20:44:24+03:00
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2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240218/843103499.html
США разработают план ответа на российскую "угрозу" в космосе
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Совет национальной безопасности США приступил к разработке плана ответа на "угрозу" со стороны России в космосе, заявил глава комитета по разведке палаты представителей Майк... ПРАЙМ, 18.02.2024
впк, экономика, технологии, новости, сша, россия, угроза, космос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 18 фев — ПРАЙМ. Совет национальной безопасности США приступил к разработке плана ответа на "угрозу" со стороны России в космосе, заявил глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер в эфире телеканала NBC News.
"Мы встретились с (советником США по национальной безопасности — прим. ред.) Джейком Салливаном, и приступили к разработке плана, который, надеюсь, станет ответом на это", — сообщил конгрессмен.
Вместе с тем, Тернер не смог ответить на распространяемые в американских СМИ сообщения о том, что новая угроза является ядерной, сославшись на секретность данной информации.
Ранее телеканал ABC обнародовал информацию, что на секретном брифинге американским законодателям могли рассказать о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников.
Ранее МИД России заявлял, что США и их союзники активно работают над размещением оружия в космосе и использованием его для войны, а также пытаются использовать космос как новую арену соперничества между государствами, особенно с Россией и Китаем.