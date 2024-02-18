ВАШИНГТОН, 18 фев — ПРАЙМ. Совет национальной безопасности США приступил к разработке плана ответа на "угрозу" со стороны России в космосе, заявил глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер в эфире телеканала NBC News. Байден заявил, что США не видят ядерной угрозы в действиях России

"Мы встретились с (советником США по национальной безопасности — прим. ред.) Джейком Салливаном, и приступили к разработке плана, который, надеюсь, станет ответом на это", — сообщил конгрессмен.

Вместе с тем, Тернер не смог ответить на распространяемые в американских СМИ сообщения о том, что новая угроза является ядерной, сославшись на секретность данной информации.

Ранее телеканал ABC обнародовал информацию, что на секретном брифинге американским законодателям могли рассказать о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников.

Ранее МИД России заявлял, что США и их союзники активно работают над размещением оружия в космосе и использованием его для войны, а также пытаются использовать космос как новую арену соперничества между государствами, особенно с Россией и Китаем.