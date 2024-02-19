МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Основным предприятием, из-за которого в 2023 году в России происходили переносы пусков космических ракет, является Научно-исследовательский институт точных приборов (НИИ ТП), заявил в интервью порталу Pro Космос гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. Борисов рассказал, когда космическая отрасль выйдет на безубыточность

"К сожалению, по ряду объективных обстоятельств нам не удалось выполнить полностью пусковую программу. Мы много работали над расшивкой узких мест. Основное узкое место было в НИИ ТП", — сказал он.

По словам Борисова, до прошлого года предприятие выпускало в год в среднем два-три комплекта приборов для обеспечения космических пусков, но затем эта цифра превысила 10.

НИИ ТП принадлежит холдингу "Российские космические системы (РКС, входит в "Роскосмос"). Предприятие производит оборудование для управления космическими аппаратами, для работы с данными, получаемыми со спутников, средства связи, радиолокационные приборы и элементы систем стыковки.

Борисов также сообщил, что "Роскосмос" планирует провести в этом году пуски более 40 российских ракет.

"Свыше 40", — сказал он, отвечая на вопрос о планах по количеству космических пусков в 2024 году. Пентагон заявил о запуске спутников слежения за гиперзвуковым оружием

Борисов подчеркнул, что "планы всегда остаются планами", а полностью выполнить пусковую программу не удалось и в 2023 году. Он подчеркнул, что предпринятые усилия должны исключить переносы пусков в 2024 году.

"Роскосмос" планирует обновить парк ракет-носителей на рубеже 2028-2029 годов, заявил Борисов.

"Нам нужен дешевый рентабельный носитель взамен "Семерки" (Р-7), и, как я уже сказал, ее развитием планируется "Амур-СПГ". Кроме того, работаем над сверхлегкими носителями… Надеюсь, что где-то на рубеже 2028-2029 годов мы обновим парк ракет-носителей и сумеем восстановить свои позиции на мировом рынке пусковых услуг", — сказал он.

Из опубликованных на сайте "Роскосмоса" данных следует, что в последний раз РФ произвела более 40 пусков в 1994 году. Тогда стартовали 49 ракет.

В 2023 году РФ осуществила 19 космических пусков, из которых семь — по линии Минобороны. В 2022 году их было 22 (12 — военных), в 2021 году — 25 (5).

Проектирование российской многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" началось по заказу "Роскосмоса" в 2020 году. Это должна быть двухступенчатая ракета среднего класса, первый пуск которой с космодрома Восточный изначально планировался в 2026 году. Носитель должен иметь многоразовую (до 50 раз по техническому заданию) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).