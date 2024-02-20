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Минцифры обсудит новую стратегию "Почты России"
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Минцифры России в начале марта начнет обсуждать новую стратегию "Почты России" с учетом потребностей населения, бизнеса и маркетплейсов, сообщил журналистам глава Минцифры Максут... ПРАЙМ, 20.02.2024
общество , технологии, новости, россия, минцифры, "почта россии"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Минцифры России в начале марта начнет обсуждать новую стратегию "Почты России" с учетом потребностей населения, бизнеса и маркетплейсов, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.
"Наша задача сейчас самая главная — сформулировать целевой образ, что такое "Почта России" для государства на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Для этого мы должны собрать потребности разных целевых групп — что такое для населения, что такое для бизнеса, что такое для маркетплейсов. Мы такую подготовительную сессию проведем в начале марта, где послушаем всех, чтобы собрать целевой облик", — рассказал Шадаев.