МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Минцифры России в начале марта начнет обсуждать новую стратегию "Почты России" с учетом потребностей населения, бизнеса и маркетплейсов, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. "Почта России" приостановила наземную доставку посылок в 24 страны Европы

"Наша задача сейчас самая главная — сформулировать целевой образ, что такое "Почта России" для государства на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Для этого мы должны собрать потребности разных целевых групп — что такое для населения, что такое для бизнеса, что такое для маркетплейсов. Мы такую подготовительную сессию проведем в начале марта, где послушаем всех, чтобы собрать целевой облик", — рассказал Шадаев.