МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит назвал искусственный интеллект (ИИ) важнейшим изобретением человечества за последние 600 лет. Машины учат. Как нейросети и ИИ изменят образовательную систему

"Я считаю, что искусственный интеллект — самое важное изобретение для человеческого разума со времен создания печатного станка. А это было почти 600 лет назад. Подумайте о том, чего помог достичь печатный станок: он позволил одни людям читать, другим писать, привёл к процветанию рыночной экономики. С ИИ происходит нечто очень похожее, поскольку это инструмент, который может помочь разработать что-то новое иными способами", — заявил Смит в интервью испанской газете Pais, отвечая на вопрос является ли ИИ революционной технологией.

Он отметил, что если люди будут "использовать ИИ правильно", технология может стать "ускорителем" для людей и того, что они делают.