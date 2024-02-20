2024-02-20T13:24:43+03:00
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2024-02-20T13:24:43+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240220/843118904.html
Президент Microsoft назвал ИИ важнейшей технологией за последние 600 лет
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Президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит назвал искусственный интеллект (ИИ) важнейшим изобретением человечества за последние 600 лет. "Я считаю, что искусственный... ПРАЙМ, 20.02.2024
технологии, новости, диджитал, мир, ии, microsoft
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит назвал искусственный интеллект (ИИ) важнейшим изобретением человечества за последние 600 лет.
"Я считаю, что искусственный интеллект — самое важное изобретение для человеческого разума со времен создания печатного станка. А это было почти 600 лет назад. Подумайте о том, чего помог достичь печатный станок: он позволил одни людям читать, другим писать, привёл к процветанию рыночной экономики. С ИИ происходит нечто очень похожее, поскольку это инструмент, который может помочь разработать что-то новое иными способами", — заявил Смит в интервью испанской газете Pais, отвечая на вопрос является ли ИИ революционной технологией.
Он отметил, что если люди будут "использовать ИИ правильно", технология может стать "ускорителем" для людей и того, что они делают.