МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Ежемесячное число посетителей RuStore в январе достигло 29 миллионов человек и составило около трети от всей аудитории Рунета, сообщается на сайте VK. IT-эксперт раскрыл, чем опасно внезапное отключение интернета

"Ежемесячная аудитория RuStore достигла 29 миллионов, что составляет примерно треть от аудитории Рунета, по данным Mediascope в январе 2024 года. Продукт стал лидером среди российских и зарубежных магазинов приложений, уступая только Google Play", — сказано в сообщении.

По словам операционного директора RuStore Ильи Сверчкова, за полтора года команда RuStore обеспечила всю необходимую инфраструктуру для пользователей и разработчиков, в том числе монетизацию и выход на российский рынок для иностранных разработчиков. Отмечается, что пользователям магазина приложений доступно более 35 тысяч разных сервисов и игр, треть из которых — от иностранных разработчиков.

Исследования Mediascope показали, что месячная аудитория за январь магазина приложений Xiaomi Mi Store составила 23 миллиона человек, Samsung Galaxy Store — 21,3 миллиона, Huawei AppGallery — 12,3 миллиона, добавили в VK.

"RuStore активно расширяет присутствие на новых устройствах — сейчас магазин приложений доступен на ридерах, медиацентрах, телевизорах, планшетах. В этом году ожидается, что RuStore станет основным магазином приложений для ОС "Аврора", — заключили в компании.