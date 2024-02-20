МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Украинский конфликт стал толчком для развития беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и привел к инновациям, которых еще не было на других полях сражений, сообщает Index. "Чистое самоубийство". Россия послала Украине и НАТО четкий сигнал

По мнению западных военных экспертов, на которых ссылается портал, БПЛА в ходе специальной военной операции показали, что их преимущество заключается в небольших габаритах, простоте управления и общедоступности. Они сжимают так называемую цепочку ликвидации противника и уменьшают время с момента обнаружения цели до момента ее уничтожения.

Дроны расширили возможности обозревать линию боевого соприкосновения. Специально доработанные БПЛА могут часами собирать в воздухе разведывательные данные для нанесения другими дронами более точных ударов в глубоком тылу. Есть модели, позволяющие военным, не подвергаясь опасности, отслеживать передвижения противника или менять позиции на поле боя. Index также отмечает, что беспилотники способны играть важную гуманитарную роль, например, для расследования военных преступлений.

По мнению авторов материала, применение БПЛА на Украине положило начало новому автономному способу ведения боевых действий, под которым они подразумевают использование оружия, способного самостоятельно выбирать и поражать цели. При этом, как отмечается в материале, полные версии автономного оружия еще не появились, а беспилотники с ракетами и военная роботизированная техника не относятся к этому классу вооружений, так как по-прежнему управляются человеком. Нидерланды присоединятся к коалиции по обеспечению Украины дронами

Однако охват постоянно развивающейся технологии и широкое применение БПЛА свидетельствуют об их потенциале в борьбе с более дорогими и громоздкими системами вооружений, а также подтверждают способность влиять на ведение будущих конфликтов. Кроме того, производство дронов намного дешевле, чем иных видов вооружений с аналогичным разрушительным потенциалом. Беспилотник стоимостью около 1000 долларов можно легко приспособить к специальным боевым задачам, отмечает Index.

Вместе с тем, авторы материала признают, что данные нововведения вряд ли помогут Киеву добиться победы над превосходящей российской армией.

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