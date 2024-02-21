МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. США отправили к Луне очередной спускаемый модуль — Nova C, произведенный компанией Intuitive Machines. По расчетам, он должен прилуниться в ночь на 22 февраля. В РИА Новости оценили шансы миссии на успех и напомнили, в чем причина неудач прежних попыток прилунений. Компания Маска SpaceX "переехала" из Делавэра в Техас

Миссия IM-1 с модулем Nova C, известным также как "Одиссей", стартовала 16 февраля на ракете Falcon 9 от Space X. Уже вскоре после старта — после отделения от второй ступени — возникли проблемы с ориентацией, поскольку солнечные панели не работали на полную мощность из-за того, что навигационная система не принимала данные звездного датчика. Проблема была устранена — инженеры сумели уловить момент максимальной мощности солнечных батарей и командами с Земли сориентировать аппарат. В результате аккумуляторы зарядились, но бортовой компьютер послал патч для исправления звездного датчика.

На текущий момент, как сообщается, модуль работает штатно. По плану, он выйдет на лунную орбиту 21 февраля и в ночь на 22-е совершит мягкую посадку на пике Малаперт, где будет установлен радиомаяк LN-1 для навигации предстоящих миссий и две прототипные камеры будущей радиообсерватории. Вместе с тем в ходе миссии намечено протестировать двигательную установку на криогенном метаново-кислородном топливе.

Модуль Nova C — это трехметровый цилиндр массой около двух тонн. Из них 100 кг — полезная нагрузка. При этом на борту находятся пять приборов NASA, которые выполнят исследования для будущих лунных миссий. Глава "Роскосмоса" назвал основного виновника переносов пусков ракет

В НАСА запустили программу коммерческих полетов на Луну в 2017 году. Как отметил популяризатор космонавтики, автор книги "Луна. История, люди, техника" Павел Шубин, затраты в этой программе сравнительно небольшие, и все зависит от тщательности подготовки миссий.

"Американские частники выдают не так много информации. Рассказывают про людей, что замечательно, но мало о том, как шли испытания, сколько разбили макетов и так далее, — говорит Шубин. — Когда стартовал Peregrine, стало видно, что аппарат сырой. О подготовке IM-1 тоже известно немного. Опыта нет, команда новая, с первого раза сложно успешно посадить. Но у них серия из трех аппаратов", — рассуждает эксперт.

О неудачных лунных миссиях последних лет сегодня ведется широкая дискуссия. Вопрос, почему полвека назад аппараты успешно прилунялись, а теперь постоянно случаются аварии, многих ставит в тупик.

По мнению Шубина, из-за продолжительного перерыва в запусках космические державы потеряли ключевые компетенции, и сегодня им необходимо заново нарабатывать опыт.

"Лунные миссии настолько сложны, что многое непонятно даже специалистам. Этому не научат в вузах, — поясняет он. — К примеру, спутник "Чандраян-1" перегрелся на лунной орбите (вместо 40 — до 49 градусов Цельсия — прим. ред.). Банальный просчет".

Часто в пример ставят спутники и МКС. Дескать, на орбиту летаем, а почему не можем на Луну? А все потому, как считает Шубин, что есть принципиальная разница. Например, раньше в США и СССР проектировали сразу серию из четырех лунных аппаратов, чтобы отрабатывать полеты. Уже скоро. В США "запугали" союзников российским космическим оружием

"Для спутников на Земле есть барокамеры, системы прожига и так далее. Но второй Луны нет. Приходится несколько аппаратов разбить, потому что возникает много нюансов, о которых мы не знаем, — объясняет эксперт. — Это понимали в Советском Союзе. Сейчас несколько расслабились из-за былых успехов — думали, что сразу все получится, но нет".

В частности, он приводит в пример "Луну-9". Прежде чем она совершила мягкую посадку, провели 11 неудачных попыток.

"По самым разным причинам. Американские "Рейнджеры", лунные аппараты первого поколения, все разбились. Первый "Сервейер" сел, второй разбился. Третий сел, четвертый разбился", — рассказывает эксперт.

Вместе с тем нельзя не отметить, что за полвека изменились не только технологии, но и концепция освоения естественного спутника Земли. Если раньше важно было просто прилуниться, то, начина с "Луны-16", уже стали выбирать место посадки.

"Хотя баллистические ограничения сохранялись. Смотрели, на какую орбиту выходим, какие под ней районы. И высматривали самый ровный. Теперь не так. Создаем станцию под определенное место. "Луну-25" (разбившуюся в августе 2023 года — прим. ред.) нацеливали в околополярную область", — объясняет Шубин.

Для высокоточной же посадки требуются специальные камеры, распознающие поверхность, — компьютерное зрение, заменяющее пилота. Технология новая, сырая. Недавно ее опробовали японцы. В России представили необычного "исследователя" Луны

"И погубили "Чандраян-2", — рассказывает Шубин. — При попытке выйти в нужный район аппарат потратил слишком много топлива и свалился. В следующий раз заливали уже больше горючего". Есть, по словам эксперта, и масса других факторов.

В настоящий момент разрабатываются два аппарата для "Луны-27". Как отметил Шубин, за увеличение бюджета пришлось побороться. Так всегда происходит с научными проектами. Много перспективного откладывают из-за экономии. Например, "Венеру-Д" обсуждают с начала 2000-х. В США то же самое. Администрация Джорджа Буша дважды отменяла миссию New Horizons к Плутону. Только возмущение ученых и общественности помогло ее осуществить.

Задержка на годы для лунных миссий не редкость. В этом году все случайно сошлось: к Луне направляется целый флот: американские Astrobotic и три Intuitive Machines, китайская станция "Чанъэ-6" и частный модуль Blue Ghost Mission 1. В перспективе на лунную орбиту намереваются запустить аппарат NASA Lunar Trailblazer.