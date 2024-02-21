МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. "Яндекс" запустил в своем переводчике редактора англоязычных текстов на основе нейросети: он будет не только исправлять ошибки, но может и подобрать синонимы или изменить стиль всего текста, сообщила компания. Нейросеть "Шедеврум" ограничила генерацию картинок на некоторые темы

Новыми функциями можно воспользоваться в разделе "Редактор", который стал доступен пользователям в десктопной версии "Яндекс браузера".

"В "Яндекс Переводчике" появился редактор англоязычных текстов. Он работает на основе нейросети YandexGPT. Она поможет улучшить текст, перепишет его в нужном стиле и исправит ошибки (например, расставит запятые). С новыми нейросетевыми возможностями пользователи смогут работать с текстами на английском без глубокого знания языка", — говорится в сообщении.

Компания обещает, что нейросеть предложит улучшенный вариант текста, не исказив изначальный смысл. Функцию можно применить как на весь текст, так и на отдельные предложения. Между английской версией и русским переводом можно переключиться и скорректировать результат — оригинал тоже поменяется с учетом изменений.

Также можно изменить стиль текста на более формальный или разговорный, выбрав нужную опцию. Кроме того, переводчик поможет подобрать синонимы для слова или выражения.

В компании добавили, что пользователи в скором времени смогут сделать лексику более продвинутой, добавив редко употребляемые слова или фразеологизмы, а также упростить текст, чтобы сделать его понятнее для людей с базовым уровнем.