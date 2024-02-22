МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Переход объектов критической инфраструктуры на отечественный софт может быть затруднительным, однако необходимо работать над этим вопросом на фоне усиливающихся угроз. Такое мнение выразил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев назвал мерзавцами релокантов, поддерживающих ВСУ

"Что касается защиты наших критических технологий, наших элементов критической информационной инфраструктуры — это важнейшая задача. Поставлена она была достаточно давно уже, нам нужно двигаться быстрее. Вы знаете, я возглавляю комиссию по цифровому суверенитету, по критическим информационным технологиям", — отметил он.

По его словам, это сложная задача из-за отсутствия определенных ресурсов и консервативного мышления компаний, предпочитающих зарубежное ПО. Вместе с тем, Медведев подчеркнул, что угрозы для критической инфраструктуры существуют, приведя пример с западными автомобилями, которые после покупки переставали обновляться. Он указал, что такие угрозы становятся особенно серьезными, когда речь идет об электростанциях и других элементах инфраструктуры.

Вместе с тем, Медведев отметил, что России не нужно полностью изолироваться от внешнего интернета, но важно блокировать деструктивные и криминальные вещи с помощью избирательных мер. Он также подчеркнул, что чем больше сегментов появляется в сети, тем больше проявляется интерес к ним.