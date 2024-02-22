МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Нужно работать над механизмами обеспечения "информационной гигиены", но с мошенниками надо просто бороться, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, современная молодежь гораздо более подкованная в цифровой сфере, чем старшее поколение, из-за чего мошенникам становится труднее осуществлять свои противоправные действия. По его словам, это это вопрос общего просвещения в IT-сфере. Россиянам рассказали, как мошенники могут подделывать биометрию жертв

"Образование в этой сфере необходимо, вы правы, но это, знаете, это не просто курсы какие-то, это, мне кажется, общее взросление аудитории… Общество будет взрослеть, это очевидно. Но мы должны общество к этому двигать. Наверное, нужно и в образовании принимать какие-то решения. Я, правда, честно сказать, не очень себе даже представляю, какие", — добавил Медведев.

Тем не менее, как отметил Медведев, подобный курс, как основы "информационной гигиены", вряд ли будет легко преподавать, потому что молодые люди и так обладают необходимыми навыками, а взрослым людям будет сложнее. Поэтому, по его словам, с мошенниками нужно просто бороться.