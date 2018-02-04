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Посольство РФ помогает летевшим на Пхукет туристам, которые оказались в Дели


Туризм / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Посольство Российской Федерации в Нью-Дели оказывает содействие пассажирам авиарейса, следовавшего из России в Таиланд и вынужденного по техническим причинам совершить посадку в индийской столице, сообщили в воскресенье в МИД РФ.

Ранее Ассоциация туроператоров РФ сообщила, что самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы на Пхукет, 4 февраля совершил посадку в Дели по технической причине. При посадке выяснилось, что решить техническую проблему силами сотрудников аэропорта невозможно. За туристами в воскресенье будут направлены два резервных борта

По данным департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, на борту находились 390 человек.

"Пассажиры проходят миграционный контроль и будут размещены в местных отелях до предоставления нового борта. Посольство России в Дели оказывает им содействие", - говорится в записи ДСКЦ МИД РФ в Twitter.

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