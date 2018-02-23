Крымские курорты снизят цены на отдых

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — ПРАЙМ. В Крыму в нынешнем курортном сезоне ожидается снижение цен на отдых, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"В этом курортном сезоне следует ждать снижения стоимости отдыха. Роста цен не будет 100%, а вот снижение — возможно. Мы активно работаем над программами, чтобы это снижение обеспечить, и рынок слышит нас", — сказал РИА Новости Волченко.

Министр подчеркнул, что сельскохозяйственный комплекс республики уже подготовил системное предложение по поставкам всех групп товаров напрямую в места размещения отдыхающих.

"Они готовы закрыть все группы товаров. Это позволит соединить между собой фермеров-производителей, которые готовы в том числе взять на себя логистические затраты, и базы размещения, санатории, отели, пансионаты. Поставки будут вестись напрямую без посредников, а в последующем будут созданы логистические центры. Это конкретный шаг на удешевление стоимости отдыха", — подчеркнул Волченко.

Кроме того, по словам министра, в курортных регионах начат процесс урегулирования стоимости аренды земли в сторону снижения арендной ставки, что также скажется на ценообразовании на отдых.

Он также отметил, что крымскому туристическому бизнесу будет оказана системная государственная поддержка.

"По линии нашего министерства заложены субсидии на добровольную категоризацию отелей. Мы готовы помочь отелям стандартизироваться, в том числе за счет средств государства. Категоризация призвана детенизировать туристическую отрасль", — сказал Волченко.