Мутко: Компании, обеспечивающие турпотоки в РФ, получат поддержку государства

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Государство намерено поощрять компании, обеспечивающие туристические потоки в РФ, заявил журналистам на открытии Международной туристической выставки "Интурмаркет" заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко.

"Есть мировой опыт поощрения организаций, обеспечивающих турпоток. Нам его ещё нужно опробовать. Это то, что делают наши коллеги. В Турции за предельное количество туристов, за чартеры осуществляют поощрение", - сказал он.

"Мы тоже хотим кое-что в этом направлении сделать. Мы будем это делать, но не по турецкой модели, а скажем так - по российской модели", - отметил Мутко.