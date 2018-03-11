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Роспотребнадзор предупреждает туристов о лихорадке в Гане


Туризм / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 11 марта - ПРАЙМ. Роспотребнадзор рассказал о лихорадке Ласса в Гане.

"Министерство здравоохранения Ганы подтвердило 1 февраля текущего года факт смерти от лихорадки Ласса человека, находившегося на лечении в Институте медицинских исследований Ногучи (NMIMR). Диагноз подтвержден лабораторно. Все сотрудники института, которые имели контакт с больным, находятся под наблюдением. Изучаются возможные контакты больного до того, как он поступил в медицинскую организацию", - говорится в сообщении ведомства.

В феврале 2018 года Минздрав Ганы предупредил о возможности вспышки лихорадки Ласса в стране, т.к. заболевание уже распространилось в нескольких странах Западной Африки, в первую очередь в Нигерии, где заболело более 300 человек, 31 из которых умерли.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

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