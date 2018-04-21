Министр: Крым и Кубань могут полностью обеспечить россиян пляжным отдыхом

ЯЛТА, 21 апр - ПРАЙМ. Две пляжные территории России: Крым и Краснодарский край - могут полностью обеспечить потребности россиян в пляжном отдыхе и уже успешно конкурируют в цене с популярными зарубежными курортами, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

"В России на 140 миллионов населения всего две пляжные курортные территории: Крым и Краснодарский край. Русский человек, если он отдыхает с семьей, в большинстве случаев все-таки стремится отдохнуть у моря. Потенциально мы готовы закрыть все потребности россиян в пляжном отдыхе ", - сказал Волченко РИА Новости на IV Ялтинском международном экономическом форуме.

Он отметил, что в этом сезоне крымские отели и санатории успешно конкурируют в цене с популярными у россиян зарубежными курортами.

"В этом сезоне цены не только удалось удержать на прежнем уровне, но в ряде позиций снизить. Для Крыма это беспрецедентная история", - отметил Волченко.

Он добавил, что Крым конкурентоспособен в самом массовом сегменте - три-четыре звезды. Здесь, по его словам, большое количество предложений, они очень разные, и цены в данный момент приемлемые.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.