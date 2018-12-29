МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. В начале следующего 2019 года цены на авиабилеты вырастут минимум на 5-7%. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на прогнозы билетных агрегаторов, рост цен произойдет из-за удорожания авиакеросина и нестабильности рубля. Салат оливье в самолете и Рапунцель в аэропорту

Сейчас, по данным Росавиации, средняя стоимость тонны авиакеросина ТС-1 составляет 53,97 тысячи рублей, рост за 11 месяцев текущего 2018 года составил 9,7%.

Если рост цен на топливо продолжится, то билеты станут еще дороже. В структуре затрат перевозчиков закупка авиакеросина занимает от 25% до 40%, это имеет большое давление на стоимость билетов.

Еще один важный фактор — курс национальной валюты. Ослабление рубля приводит к тому, что авиаперевозчикам дороже обходится владение иностранными самолетами: а именно они составляют большую часть парка компаний.