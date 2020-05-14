РИМ, 14 мая — ПРАЙМ. Итальянское правительство работает над созданием "туристических партнерств" для восстановления летнего туризма. Как пишет в четверг газета Corriere della Sera, главы МИД и Минкультуры рассчитывают на установление специальных коридоров с Германией, Россией и Китаем.

Согласно источникам издания в правительстве, итальянские власти намерены сохранить поток туристов из Германии на фоне новостей о готовности Хорватии и Словении открыть границы для иностранных гостей. В то же время Италия испытывает необходимость поддержать туристический сектор, учитывая, что он занимает 13% национального ВВП. С этим связан выбор в пользу России и Китая, которые "особенно в последние годы стали важнейшим туристическим активом для Италии".

"Если для европейских стран Еврокомиссия вчера выпустила указания, которые предусматривают открытие границ между странами с похожими ситуациями, с другими государствами диалог будет другим", — пишет Corriere.

Отмечается, что "страховка" от распространения заражений будет заключаться в максимальном соблюдении мер предосторожности в том числе потому, что "в последние несколько дней в Москве вирус достиг пика, который привел Россию на второе место по числу заражений".

Согласно информации газеты, "туристическая ось" с Германией, Китаем и Россией может заработать уже в июне.

Накануне глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в своем Facebook написал, что правительство страны "ведет работу над летним планом, который позволит гражданам провести каникулы в безопасности и даст возможность приехать иностранным туристам". Вместе с тем, Национальное агентство Италии по туризму Enit накануне сообщило, что число авиабилетов, забронированных для прибытия в Италию летом упало на 68,5%. Кроме того, ведомство сообщило, что турпоток из России с начала года упал на 54%.