МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Россия готова постепенно открывать туристический сезон. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию", — сказал он.

По словам Мишустина, разработан план выхода отрасли из режима карантинных ограничений.

Премьер отметил, что туристическая отрасль является в России не только одной из самых пострадавших от COVID, но и самой перспективной.

"Туристическая отрасль — не только одна из самых пострадавших (от пандемии коронавируса — ред.), но и одна из самых перспективных, ее потенциал крайне высок и в текущих условиях приобретает стратегическое значение", — сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.

По словам Мишустина, необходимо заняться системным развитием туристической отрасли.

"У нас нет проблемы со спросом на внутренний туризм, многие граждане хотят путешествовать по своей стране. Проблема в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам", — указал премьер.

Субъекты РФ до 15 июня подготовят планы открытия туристического сезона, заявил в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко.

Среди первоочередных мер поддержки внутреннего туризма предлагаются дополнительные льготные тарифы для семей с детьми, рассказал Чернышенко.

"В первую очередь нам кажется необходимым поддержать именно семейный туризм, туризм с детьми, предложить дополнительные льготные тарифы для туров с детьми, и мы планируем разнообразить возможности детского туризма, чтобы каждый ребенок мог летом отдохнуть гарантированно", — сказал он, отметив, что Ростуризм разрабатывает соответственные культурно-познавательные программы.

Ростуризм впервые поддержит грантами предпринимателей и инициативы на местах по созданию экопроектов и кемпинг-отелей, заявил Чернышенко.

"Ростуризм впервые поддержит грантами предпринимателей и инициативы на местах по созданию экопроектов, кемпинг-отелей, я имею в виду быстровозводимые такие модульные отели, кемпинг-парки для автотуристов", — сказал он.