МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Цена отдыха на российских курортах в этом году может вырасти на 30%, пишет газета "Известия" со ссылкой на президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Курносова.

Он рассказал изданию, что туриндустрия России восстановится после пандемии коронавируса и введенных из-за этого ограничений не раньше 2022 года.

Падение объемов оборота в российском внутреннем туризме из-за COVID-19 составило от 95 до 100%. Недополученные доходы, по оценкам Ростуризма, составят около 1,5 трлн рублей.

Курносов считает, что если действующие сейчас ограничения на внешних рубежах России сохранятся, и граждане не смогут поехать отдыхать за границу, то цены на внутренних направлениях могут вырасти. Это связано с ростом спроса на российские курорты.

"Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20-30%", — заявил он.

Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон.

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко в свою очередь говорил о том, что возобновить туристические поездки между регионами планируется с 1 июля. Главы российских субъектов подготовят планы запуска работы туристической отрасли до 15 июня.