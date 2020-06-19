ТОКИО, 19 июн — ПРАЙМ. Япония и Вьетнам договорились о частичной и поэтапной отмене ограничений на поездки между двумя странами, такое заявление сделал МИД Японии.

"Обе страны пришли к единому мнению о важности укрепления стратегических партнерских отношений в различных областях одновременно с осуществлением мер по предотвращению распространения нового типа коронавирусной инфекции. В духе этого обе страны договорились, строго соблюдая правила каждой страны по недопущению расширения инфекции, ослабить частично и поэтапно ограничения на поездки между странами", — говорится в заявлении.

Таким образом, Вьетнам станет первой страной, в отношении которой Япония ослабит введенные из-за коронавируса ограничения.

Как сказал на пресс-конференции в Японии министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, реализация этого соглашения "не должна занять много времени", он отметил также, что следующей страной, возможно, станет Таиланд. В настоящее время Япония ведет переговоры также с Австралией и Новой Зеландией.

Пока снятие ограничений будет касаться только деловых поездок, одним из условий станет отрицательный тест на COVID-19, сделанный до пересечения границы с Японией.

В настоящее время в Японии действует запрет на въезд иностранцев из 111 стран.