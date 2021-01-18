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https://1prime.ru/tourism/20210118/832832041.html
Таиланд введет туристический сбор
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Правительство Таиланда вводит туристическую пошлину в размере $10, пишет портал Travel Off Path. Отмечается что идея введения в королевстве такого сбора обсуждалась еще с 2016... ПРАЙМ, 18.01.2021
туризм, таиланд, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Правительство Таиланда вводит туристическую пошлину в размере $10, пишет портал Travel Off Path.
Отмечается что идея введения в королевстве такого сбора обсуждалась еще с 2016 года.
В настоящее время решение о сборе пока не вступило в силу.
"Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн объявил, что каждый иностранный посетитель страны должен будет заплатить 300 тайских батов (около $10). Выяснилось также, что пошлина должна была вступить в силу еще в прошлом году, но решение было отложено до этого года",- пишет издание.
Деньги от этого сбора частично будут направлены на страхование путешественников и на улучшение инфраструктуры мест, часто посещаемых туристами.
В планах страны на 2021 год — принять 10 миллионов туристов со всего мира.