МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. После улучшения ситуации вокруг пандемии с коронавирусом туристические страны будут разными способами привлекать российских путешественников. Это может быть как введение дотационных рейсов, так и предложение оформить национальную визу. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на мнение президента Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Российская туристическая отрасль сократилась на 50 тысяч человек

"Мы видим заинтересованность [в России] Израиля, стран Евросюза, в частности, Болгарии и Чехии. Экономика этих стран ориентирована на туризм. Они делают все, чтобы дать возможность для работы туристического сектора. Если к лету ЕС не примет консолидированное решение о возобновлении сотрудничества с Россией, не исключаю, что ряд стран откроет национальные визы и будет работать с российским рынком", — отметил Мальцев.

Президент Уральской ассоциации туризма также подчеркнул, что россияне пока что посещают зарубежные страны только по работе и по семейным обстоятельствам, а так же в том случае, если они имеют там вид на жительство. Поэтому после массового открытия границ ожидается, что зарубежные страны будут всеми силами привлекать россиян. "Это могут быть дотационные рейсы, различные акции и маркетинговые изыски", — предположил Мальцев.