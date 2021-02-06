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https://1prime.ru/tourism/20210206/832982987.html
Эксперт рассказал, как россиян будут завлекать за границу после пандемии
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После улучшения ситуации вокруг пандемии с коронавирусом туристические страны будут разными способами привлекать российских путешественников. Это может быть как введение... ПРАЙМ, 06.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. После улучшения ситуации вокруг пандемии с коронавирусом туристические страны будут разными способами привлекать российских путешественников. Это может быть как введение дотационных рейсов, так и предложение оформить национальную визу. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на мнение президента Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
"Мы видим заинтересованность [в России] Израиля, стран Евросюза, в частности, Болгарии и Чехии. Экономика этих стран ориентирована на туризм. Они делают все, чтобы дать возможность для работы туристического сектора. Если к лету ЕС не примет консолидированное решение о возобновлении сотрудничества с Россией, не исключаю, что ряд стран откроет национальные визы и будет работать с российским рынком", — отметил Мальцев.
Президент Уральской ассоциации туризма также подчеркнул, что россияне пока что посещают зарубежные страны только по работе и по семейным обстоятельствам, а так же в том случае, если они имеют там вид на жительство. Поэтому после массового открытия границ ожидается, что зарубежные страны будут всеми силами привлекать россиян. "Это могут быть дотационные рейсы, различные акции и маркетинговые изыски", — предположил Мальцев.