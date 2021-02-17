МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Специалисты туроператора TUI Россия поделились информацией о том, что 48% российских туристов с 1 по 15 февраля выбрали путешествия по родной стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора. Российские туристы назвали категории самых неприятных попутчиков

"Рейтинг популярности стран подтвердил возросший интерес к путешествиям по просторам родной страны. Внутренним направлениям удалось в текущем зимнем сезоне потеснить любимую россиянами Турцию. ТОП 5 стран по результатам продаж с 1 по 15 февраля в процентах от общего объема бронирований выглядит так — Россия 48%, Турция 34%, ОАЭ 15%, Мальдивы 2% и Абхазия 1%", — рассказали в TUI Россия.

Там отметили, что спрос на отдых в целом растет с середины января от недели к неделе, так продажи второй недели февраля превысили результаты начала месяца на 17%.

"На повышение спроса влияют, конечно, и приближающиеся "длинные" выходные, приуроченные к праздникам 23 февраля и 8 марта, и традиционно популярная акция "Раннее бронирование". При этом популярность внутреннего туризма бьет рекорды!" — отметили в компании. Ростуризм рассказал, когда восстановится турпоток в Россию

По данным туроператора, неоспоримый лидер – Сочи (77%), куда едут и любители горных лыж и те, кто хочет насладиться по-весеннему теплой погодой на побережье Черного моря.

На втором месте новика – пакетные туры на зимний Байкал (11%), где высокий спрос на направлении обусловлен постановкой чартерных цепочек из Москвы и Екатеринбурга, которые уже на старте привлекли внимание туристов.

Замыкает тройку лидеров – Шерегеш (7%). Весна здесь лучшее время для катания, тем более что в начале апреля на курорте пройдет знаменитый фестиваль GrelkaFest.

"Растет популярность коротких путешествий, так называемых туров выходного дня продолжительностью 2-3 дня. Пик спроса на такие туры приходится на праздничные даты и период школьных каникул. Активно идут бронирования и летнего сезона по акции "Раннее бронирование", — уточнили в пресс-службе.