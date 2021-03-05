МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. В первый месяц 2021 года россияне стали активнее скупать элитную недвижимость в курортном Сочи. Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование компании Skolkovo Realty, в январе спрос вырос на 20% по отношению к декабрю 2020 года.
Рост интереса к инвестиционным объектам составил 24%.
Итак, в целом в текущем году спрос на покупку элитной недвижимости вырос на 66% по сравнению с январем 2020 года, а на инвестиционную недвижимость — на 64%.
По мнению аналитиков компании, это объясняется несколькими факторами:
- активным развитием инфраструктуры в курортном районе,
- масштабными девелоперскими проектами,
- закрытыми границами и невозможностью свободно перемещаться на "заграничные дачи" в Черногории или в Таиланде.
Если говорить о комплексных рекреационных жилищных проектах, которые запланированы в Сочи, то расчетный рост цен за квадратный метр достигает 60%.
По мнению экспертов рынка, ситуация с недвижимостью в городе будет развиваться и дальше за счет работников на удаленке. Они выберут курорт в качестве места для временного или постоянного проживания.
Также большой потенциал рынка кроется в его плавном избавлении от хаотичности застройки и объектов самостроя в пользу реализации крупных объектов для отдыха.
https://1prime.ru/tourism/20210305/833170122.html