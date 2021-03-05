МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. В первый месяц 2021 года россияне стали активнее скупать элитную недвижимость в курортном Сочи. Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование компании Skolkovo Realty, в январе спрос вырос на 20% по отношению к декабрю 2020 года.

Рост интереса к инвестиционным объектам составил 24%.

Итак, в целом в текущем году спрос на покупку элитной недвижимости вырос на 66% по сравнению с январем 2020 года, а на инвестиционную недвижимость — на 64%.

По мнению аналитиков компании, это объясняется несколькими факторами:

активным развитием инфраструктуры в курортном районе,



масштабными девелоперскими проектами,



закрытыми границами и невозможностью свободно перемещаться на "заграничные дачи" в Черногории или в Таиланде.

Если говорить о комплексных рекреационных жилищных проектах, которые запланированы в Сочи, то расчетный рост цен за квадратный метр достигает 60%.

По мнению экспертов рынка, ситуация с недвижимостью в городе будет развиваться и дальше за счет работников на удаленке. Они выберут курорт в качестве места для временного или постоянного проживания.

Также большой потенциал рынка кроется в его плавном избавлении от хаотичности застройки и объектов самостроя в пользу реализации крупных объектов для отдыха.