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2021
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Эксперты заявили о рекордном спросе на отдых в России
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По прогнозам экспертов, турпоток на Черное море в текущем году достигнет своего исторического максимума. На майские праздники топовые объекты размещения практически все разобраны,... ПРАЙМ, 26.03.2021
туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. По прогнозам экспертов, турпоток на Черное море в текущем году достигнет своего исторического максимума. На майские праздники топовые объекты размещения практически все разобраны, а некоторые отели уже "встали на стоп" на даты июля и августа. Об этом сообщают "Известия".
"Майские праздники разлетаются как горячие пирожки. Практически все выкуплено. Активно бронируется и лето. Увеличение глубины бронирования — одна из главных тенденций этого года. Многие отели уже стоят на стопе. Я прогнозирую рост по итогам мая-июня на 50% к значениям 2019 года", — отметил директор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.
По оценкам вице-президента АТОР Ильи Уманского, спрос на пляжные курорты уже сейчас вырос в 2-2,5 раза. В компании "Интурист" отметили, что продажи пляжных туров внутри РФ увеличились по всем направлениям. Наибольший прирост показал Сочи — 517%, Крым — 188%, Туапсе и Геленджик — 149%. Интерес к курортам закономерно привел к повышению цен в наиболее популярных отелях на побережье. По словам Ильи Уманского, цены в объектах размещения среднего уровня и экономкласса подросли на 10-15%, в объектах высокого уровня 4* и 5* ценник выше прошлогоднего на 30%, поскольку спрос превышает предложение.