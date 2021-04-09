МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Оперативный штаб по борьбы с коронавирусной инфекцией в пятницу на заседании с участием Росавиации, Минтранса, Роспотребнадзора будет обсуждать вопрос ограничения полетов в Турцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника.

По словам последнего, обсуждение вопроса о закрытии авиасообщения с Турцией связано с эпидемиологической ситуацией, чтобы не допустить завоза в Россию новых штаммов коронавируса. Роспотребнадзор отметил взрывной рост заболеваемости COVID в Турции

РБК отмечает, что о планах обсуждения властями запрета знают и два источника издания в авиаотрасли.

То, что вопрос о закрытии Турции обсуждается, подтвердил РБК и источник в туристической отрасли. Она, по его словам, готовится к введению дополнительных мер по предотвращению прихода в Россию новой волны пандемии и снижению риска завоза новых штаммов коронавируса, которые анонсировал в пятницу 9 апреля премьер-министр Михаил Мишустин — "вопрос, какими будут эти меры". "Мы морально готовимся к "лондонскому варианту": Турцию закрывают на месяц или вводят 14-дневный карантин для тех, кто вернется из Турции", — сказал собеседник издания.

РБК сообщает, что он направил запрос в Ростуризм, Минтранса, Росавиацию и оперштаб.