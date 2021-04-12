МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Ростуризм подготовил меры поддержки туроператоров для минимизации последствий от ограничений на полеты в Турцию и Танзанию, в частности, ведомство изучает возможность субсидий туроператорам за вывозные рейсы, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Авиакомпании начали возвращать деньги за билеты в Турцию

"Мы понимаем, что вводимые ограничения ставят и людей, и бизнес в очень непростые условия. Поэтому, в дополнение к действующим механизмам, мы подготовили комплекс мер поддержки для туроператоров, чтобы минимизировать последствия введенных ограничений и, самое главное, помочь туроператорам продолжить выполнять обязательства перед туристами", — сказала Догузова журналистам.

"Речь об отмене взносов в Резервный фонд, сокращение и отсрочка уплаты взносов в фонд персональной ответственности "Турпомощи" в этом году. Мы также рассматриваем субсидию туроператорам за вывозные рейсы по аналогии с прошлым годом и целый ряд других финансовых и нефинансовых мер поддержки", — добавила она.

Туристы в Турции и Танзании могут вернуться в Россию по окончании отдыха, добавили в Ростуризме.

"Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернутся в Россию планово, в соответствии с датами окончания туров. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором", — сказала Догузова журналистам. Туристический бизнес Турции шокирован решением России ограничить полеты

"В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки, поэтому мы рекомендуем держать связь с представителями туроператоров", — добавила она.

В свою очередь туристы, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, также смогут вернуться в Россию планово.

"Вместе с тем, рекомендуем отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых вы приобрели авиабилеты", — указала глава ведомства.

Помимо этого, Ростуризм рекомендовал российским туристам, купившим туры в Турцию или Танзанию с вылетом до 1 июня, перенести поездки или выбрать другие направления.

"Что делать туристам, которые уже купили путевки на ближайшие даты, но еще не вылетели на отдых. Если речь идет о путевках с вылетом до 1 июня, то мы рекомендуем рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты, либо выбрать в те же даты другие направления. И мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие", — сказала глава ведомства журналистам.

"Тех туристов, которые приобрели туры на период после 1 июня, мы будем постоянно информировать о текущей ситуации", — добавила она.

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