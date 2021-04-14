МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российские туристы, кто купил путевку в Турцию или Танзанию на период действия ограничения авиасообщения, могут обменять ее на тур по России, отметили в Ростуризме. Россиянам прогнозируют волну банкротств

В частности, такой обмен возможен по согласованию с туроператором.

"Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. А туристов — по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки", — поясняет Ростуризм.

Ведомство также открыло горячую линию для россиян, у которых есть вопросы по введенным ограничениям на поездки за границу.

В частности, посредством горячей линии можно узнать телефоны туроператоров, которые работают турами в Турцию и Танзанию, контакты консульств и авиакомпаний.

Также в среду, 14 апреля, россиянам пояснили порядок возврата денег за отмененные рейсы в Турцию и Танзанию, а также способ перенести поездки на другие даты.

Итак, пассажирам отмененных рейсов можно переоформить билеты на другие даты с сохранением первоначальной стоимости поездки.

Второй вариант — безвозмездный возврат денежных средств, в том числе — на стыковочные перелеты.