МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российские туристы, кто купил путевку в Турцию или Танзанию на период действия ограничения авиасообщения, могут обменять ее на тур по России, отметили в Ростуризме.
В частности, такой обмен возможен по согласованию с туроператором.
"Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. А туристов — по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки", — поясняет Ростуризм.
Ведомство также открыло горячую линию для россиян, у которых есть вопросы по введенным ограничениям на поездки за границу.
В частности, посредством горячей линии можно узнать телефоны туроператоров, которые работают турами в Турцию и Танзанию, контакты консульств и авиакомпаний.
Также в среду, 14 апреля, россиянам пояснили порядок возврата денег за отмененные рейсы в Турцию и Танзанию, а также способ перенести поездки на другие даты.
Итак, пассажирам отмененных рейсов можно переоформить билеты на другие даты с сохранением первоначальной стоимости поездки.
Второй вариант — безвозмездный возврат денежных средств, в том числе — на стыковочные перелеты.
https://1prime.ru/tourism/20210414/833460888.html