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В Турции и Танзании находятся порядка 100 тысяч российских туристов
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Количество российских туристов, которые находятся в Турции по линии туроператоров, составляет порядка 50 тысяч человек, в Танзании — около 4 тысяч, заявила глава Ростуризма Зарина... ПРАЙМ, 15.04.2021
туристы, туризм, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Количество российских туристов, которые находятся в Турции по линии туроператоров, составляет порядка 50 тысяч человек, в Танзании — около 4 тысяч, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Всего, по нашим данным, в Турции по линии туроператоров сейчас находится около 50 тысяч человек, в Танзании — около 4 тысяч. Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха", — сказала Догузова журналистам.
"Также в Турции и Танзании находятся наши самостоятельные туристы, которые улетели в эти страны на регулярных рейсах российских и международных авиакомпаний. Причем, ряд туристов отправились через Турцию и в третьи страны. По нашим оценкам, таких туристов также около 50 тысяч", — добавила глава ведомства.
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