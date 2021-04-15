МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Количество российских туристов, которые находятся в Турции по линии туроператоров, составляет порядка 50 тысяч человек, в Танзании — около 4 тысяч, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Авиакомпании начали возвращать деньги за билеты в Турцию

"Всего, по нашим данным, в Турции по линии туроператоров сейчас находится около 50 тысяч человек, в Танзании — около 4 тысяч. Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха", — сказала Догузова журналистам.

"Также в Турции и Танзании находятся наши самостоятельные туристы, которые улетели в эти страны на регулярных рейсах российских и международных авиакомпаний. Причем, ряд туристов отправились через Турцию и в третьи страны. По нашим оценкам, таких туристов также около 50 тысяч", — добавила глава ведомства.

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