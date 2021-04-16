МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Чтобы убедиться в надежности определенной авиакомпании, эксперты портала "Путешествия, туризм, наука" советуют изучить ее рейтинг по нескольким критериям. Один из них них — соответствие требованиям Международной ассоциации воздушного транспорта и одобрение от Федерального управления авиации США.

Кроме этого, нужно удостовериться, что выбранная компания не находится "черных списках" Евросоюза.

Также сервис Airline Ratings подходит для тщательной проверки перевозчика, поскольку там можно найти информацию об истории полетов.

Эксперты советуют выбирать регулярные рейсы, а не чартерные. Так надежнее, поскольку и государство отвечает за них.