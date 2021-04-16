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2021-04-16T06:57:31+03:00
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2021
https://1prime.ru/tourism/20210416/833476822.html
Эксперты рассказали, как проверить надежность авикомпании
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Чтобы убедиться в надежности определенной авиакомпании, эксперты портала "Путешествия, туризм, наука" советуют изучить ее рейтинг по нескольким критериям. Один из них них —... ПРАЙМ, 16.04.2021
туризм, новости, бизнес, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Чтобы убедиться в надежности определенной авиакомпании, эксперты портала "Путешествия, туризм, наука" советуют изучить ее рейтинг по нескольким критериям. Один из них них — соответствие требованиям Международной ассоциации воздушного транспорта и одобрение от Федерального управления авиации США.
Кроме этого, нужно удостовериться, что выбранная компания не находится "черных списках" Евросоюза.
Также сервис Airline Ratings подходит для тщательной проверки перевозчика, поскольку там можно найти информацию об истории полетов.
Эксперты советуют выбирать регулярные рейсы, а не чартерные. Так надежнее, поскольку и государство отвечает за них.