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Таиланд ужесточит правила въезда в Пхукет из-за коронавируса
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Таиланд ужесточит правила въезда в провинцию Пхукет с 21 апреля, сообщает портал Nation Thailand со ссылкой на офис общественного здравоохранения Пхукета. Как сообщает портал,... ПРАЙМ, 20.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БАНГКОК, 20 апр — ПРАЙМ. Таиланд ужесточит правила въезда в провинцию Пхукет с 21 апреля, сообщает портал Nation Thailand со ссылкой на офис общественного здравоохранения Пхукета.
Как сообщает портал, теперь желающие посетить провинцию будут обязаны представить сертификат о получении двух инъекций прививки от коронавируса или новый тест с отрицательным результатом, сделанный за 72 часа до въезда в провинцию. Путешественники также смогут сдать экспресс-тест по прибытии.
На прошлой неделе правительство Таиланда ввело на две недели пакет жестких мер контроля за распространением коронавирусной инфекции в связи со вспышкой COVID-19. В результате вспышки, начавшейся в первые дни апреля, ежедневное количество новых случаев заражения в стране выросло с 26 на 1 апреля до 1582 на 16 апреля.