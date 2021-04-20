БАНГКОК, 20 апр — ПРАЙМ. Таиланд ужесточит правила въезда в провинцию Пхукет с 21 апреля, сообщает портал Nation Thailand со ссылкой на офис общественного здравоохранения Пхукета. Оперштаб не принял решение о возобновлении полетов в Египет

Как сообщает портал, теперь желающие посетить провинцию будут обязаны представить сертификат о получении двух инъекций прививки от коронавируса или новый тест с отрицательным результатом, сделанный за 72 часа до въезда в провинцию. Путешественники также смогут сдать экспресс-тест по прибытии.

На прошлой неделе правительство Таиланда ввело на две недели пакет жестких мер контроля за распространением коронавирусной инфекции в связи со вспышкой COVID-19. В результате вспышки, начавшейся в первые дни апреля, ежедневное количество новых случаев заражения в стране выросло с 26 на 1 апреля до 1582 на 16 апреля.