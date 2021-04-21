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Россияне повально устремились на майские праздники в один город
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Россияне повально заинтересовались отдыхом в Калининграде и Калининградской области. Об этом сообщает на своем сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР). По словам... ПРАЙМ, 21.04.2021
туроператоры, атор, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россияне повально заинтересовались отдыхом в Калининграде и Калининградской области. Об этом сообщает на своем сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По словам туроператоров, калининградское направление стало одним из лидеров продаж в этом сезоне на этапе раннего бронирования. Так, загрузка отелей в Калининграде на майские праздники приблизилась к максимальной — уже забронировано 90% мест.
Отмечается, что сами объемы бронирований в сравнении с весной 2019 года выросли в два раза. Эксперты считают, что продажам калининградского направления на текущем этапе отчасти помогает временная приостановка авиасообщения с Турцией, а также туристический кешбэк.
При этом туроператоры говорят не только о росте спроса, но и росте глубины бронирований. По внутрироссийским направлениям туры бронируются за две-три недели до даты поездки, а в Калининград заявки есть уже на октябрь-ноябрь.
Кроме того, туры в Калининградский регион бронируются и на летний сезон. Места в отелях, особенно прибрежных, могут закончиться уже через две недели.