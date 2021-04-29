МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило продление программы туристического кешбэка, соответствующие документы от Ростуризма и Минфина должны поступить в кабмин до 11 мая, сообщается на сайте правительства. Кешбэк на путевки в детские лагеря будет запущен до конца мая

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27 апреля в ходе рассмотрения этого вопроса на заседании правительства сообщил, что на продление этой программы будет выделено дополнительно 4,7 миллиарда рублей. При этом премьер попросил Минфин и Ростуризм поторопиться с внесением всех необходимых поправок в нормативные акты.

"Ростуризму, Минфину России до 11 мая 2021 года обеспечить внесение в правительство Российской Федерации проекта акта правительства Российской Федерации, предусматривающего внесение изменений в правила предоставления в 2020 и 2021 годах из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Национальная система платежных карт", в целях реализации до конца текущего года программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок", — говорится в сообщении кабмина.

Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает выделение порядка 5 миллиардов рублей ежегодно на программу туристического кешбэка в 2022-2024 годах, сообщила сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на презентации нацпроекта в четверг. Туроператоры подсчитали потери экономики из-за закрытия въездного туризма

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма, предполагающую возврат 20% затрат на туристические путевки.

В России в настоящее время проходит очередной, третий этап этой программы. Он стартовал в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие — по 30 июня. С 2020 года почти миллион граждан воспользовались программой и получили порядка 4 миллиардов рублей кешбэка.