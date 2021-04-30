МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Российские и турецкие авиакомпании с 15 апреля вернули из Турции в РФ 73,2 тысячи пассажиров, в мае планируют вывезти около 21,5 тысячи, сообщает Росавиация.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько провел заседание оперативного штаба по организации возвращения россиян из Турции и Танзании. В совещании приняли участие представители Росавиации, Ростуризма, МИД, Минэкономразвития, российских авиакомпаний и турецкого перевозчика Turkish Airlines.

"Всего российскими и турецкими авиакомпаниями из Турции в Россию с 15 апреля выполнено 322 вывозных рейса, перевезено 73,2 тысячи пассажиров. Из них российскими авиакомпаниями выполнено 277 рейсов, перевезено более 63 тысяч пассажиров", — говорится в сообщении.

Azur air, "Азимут", "Икар", "Победа", Red Wings, "Россия", Royal Flight и "Уральские авиалинии" завершили вывозную программу из Турции. "Аэрофлот", S7, "Северный ветер" и "ЮТэйр" продолжат программу в мае. Также в мае будут продолжены рейсы Turkish Airlines и Pegasus. "Ожидается, что в мае российскими и турецкими авиакомпаниями будет выполнено 111 вывозных рейсов, на которых будет перевезено около 21,5 тысячи пассажиров. Российскими авиакомпаниями запланировано 14 рейсов", — добавляет ведомство. Чистый убыток "Аэрофлота" вырос в 1,5 раза

Программа вывозных рейсов до 1 июня будет корректироваться перевозчиками с учетом текущей загрузки. Кроме вывозных рейсов, на маршруте Москва-Стамбул в обоих направлениях 4 раза в неделю осуществляются регулярные рейсы "Аэрофлота" и Turkish Airlines. Перевозчикам рекомендовано применять гибкую политику формирования тарифов. Вывозная программа из Танзании российскими авиакомпаниями завершена.

"Александр Нерадько подчеркнул, что в целом организация рейсов проходит в плановом порядке, без каких-либо особенностей. Кроме того, отмечена слаженная работа авиакомпаний, нацеленная на предоставление максимального комплекса услуг при возвращении соотечественников и членов их семей в Россию. Ситуация с перевозкой россиян из Турции находится на постоянном контроле Росавиации", — отмечает ведомство.