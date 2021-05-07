МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. В какие страны потенциально можно улететь на отдых в мае и ждут ли россиян в Евросоюзе и США — ответы на эти вопросы интересуют всех наших туристов без исключения. Ответы на них прозвучали на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на интервью генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна. "Победа" в июне откроет три рейса на Кипр

ТУРИЗМ В ТАНЗАНИИ ФАКТИЧЕСКИ ПРИОСТАНОВЛЕН

На сайте организации отмечается, что ужесточение требований ко въезду иностранцев в Танзанию фактически приостановило туризм в этой африканской стране. Мурадян подтвердил это в эфире 14-го по счету выпуска авторского подкаста "NePro Туризм". Он рассказал, что, "несмотря на запрет прямого авиасообщения с Танзанией, направление было доступно на стыковках. В Танзании есть прекрасные сафари и рыбалка, люксовые отели в дикой природе.

За такой экзотикой в страну ехали состоятельные туристы. Однако с введением новых требований по въезду с туризмом, очевидно, пока все. Поэтому туристам, туры которых в Танзанию этой весной не состоялись, стоит позаботиться об их переносе на даты, которые сильно дальше 1 июня".

ПОЛИТИКА ВЛИЯЕТ НА ИНТЕРЕСЫ ТУРИСТОВ

Мурадян отметил, что пандемия коронавируса и дипломатические скандалы, которые сотрясают отношения России с ЕС и США, могут повлиять на возможность россиян путешествовать в эти страны в будущем.

Например, возобновившие выдачу шенгена консульства Греции и Италии обязывают заявителей подписать согласие о том, что по новой визе они не будут путешествовать в другие страны Шенгенской зоны. Ещё одна популярная у россиян страна вводит локдаун

Как считает Артур Мурадян, такая политика не может не тревожить туристов, так как перемещение с одной визой по территории Шенгена фактически становится невозможным. "Если так пойдет, то при поездке в Германию придется получать только немецкую визу, для путешествия в Бельгию — бельгийскую. То, что сейчас получить визы в эти страны нельзя, является проблемой для путешественника", — отмечает турэксперт.

Мурадян также оценил приостановку консульствами США визового процесса в России. "То, что было де-факто, подтвердилось де-юре. США заявили, что не будут выдавать визы, за исключением иммиграционных виз. Но в реальности для россиян в визовом вопросе мало что изменится. За американскими визами граждане России обращались в консульские службы США в странах СНГ, чаще всего в Ереване и Астане. Заявителям оформляют трехлетние визы, есть и случаи, когда оформляли визы и на 10 лет", — объяснил он.

По мнению главы Space Travel, принятое властями США "визовое решение" носит политический характер.

Мурадян подытожил, что "с точки зрения туризма США остается наглухо закрытым направлением, хотя многим россиянам было бы интересно туда поехать".

В КАКИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ МОЖНО УЛЕТЕТЬ В МАЕ

Глава Space Travel назвал для россиян те зарубежные направления, куда потенциально можно отправиться в мае. Выбор здесь довольно неплохой: Мальдивы, Сейшелы, ОАЭ, Куба, Греция (с этими странами есть прямое регулярное авиасообщение), а также Шри-Ланка, до которой можно добраться со стыковками. Турция готова принимать российских туристов с июня

Мурадян также напомнил, что потенциально к концу мая должен открыться Египет. "На Кипр можно купить билеты на грузопассажирские рейсы. Марокко де-факто остается открытым для россиян, хотя с североафриканским направлением случился конфуз. Были заявлены рейсы Royal Air Maroc, туристы в Марокко полетели. Но потом началась чехарда со статусом этих рейсов, и в итоге полетные программы марокканского перевозчика сняты до 14 мая. По направлению летает только S7. При этом странно что их рейсы стоят в Касабланку, а не в Агадир, что было более логично с туристической составляющей. В Агадире хорошие пляжи и много отелей "все включено", — отметил турэксперт.

Генеральный директор Space Travel также напомнил, что для россиян открыта Мексика. "Добраться до курортов Мексики сейчас туристам можно со стыковками в аэропортах Европы или ОАЭ", — подчеркнул он.