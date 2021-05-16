МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Лучшими направлениями для медового месяца этим летом оказались Куба и Мальдивы. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на слова члена правления Альянса туристических агентств Сергея Самохвалова. Турэксперты рассказали, где можно отдохнуть на море за 23 тысячи рублей

"Сейчас у нас в топе прежде всего находится Куба и Мальдивы. Если говорить о бюджетном варианте, то конечно подключится Кипр", — рассказал турэксперт. Он добавил, что до пандемии высоким спросом также пользовался ГОА, но сейчас там неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Самохвалов отметил, что по другим направлением пока нечего предложить. "По России попробовали выяснить похожие варианты, но нам не понравился ценник. Он практически в два раза выше. Проще слетать в экзотику и получить максимум удовольствия", — сказал турэксперт.

Что же касается семейного отдыха, то здесь можно рассмотреть такие варианты, как Болгария, Крым и Краснодарский край, считает президент "Уральской ассоциации туризма" Михаил Мальцев. По его мнению, перелет в Южную Америку не лучшим образом скажется на самочувствии детей.