МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российские туристы проявляют интерес к поездкам в Португалию и Мексику, при этом последняя уже готова принимать путешественников из РФ, в свою очередь, туроператоры ждут решений Росавиации по возобновлению авиасообщения, сообщили опрошенные РИА Новости представители туристической отрасли. Россияне повально захотели улететь в одну европейскую пляжную страну

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в пятницу принял решение об открытии авиасообщения между Россией и пятью странами мира — Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Авиасообщение со всеми указанными государствами восстанавливается с 25 мая 2021 года.

"Из пяти стран только Мексика готова принимать российских туристов. У нас есть допуски на полеты в эту страну. Сейчас мы ждем решения Росавиации по распределению частот. Среди россиян спрос на нее очень большой", — сообщила гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная.

Как отметили в ANEX Tour, из стран, в которые будет восстановлено авиасообщение, среди российских туристов в доковидное время популярностью пользовались Мексика, Португалия и Мальта. "С этими направлениями мы работали до момента закрытия стран. На данный момент можем отметить активный спрос на Мексику и Португалию, ожидаем информацию по возобновлению авиасообщения", — сообщили в компании. Турэксперт рассказал, куда можно поехать в свадебное путешествие летом

В туроператоре добавили, что Мексика входит в топ-3 самых востребованных стран в Карибском регионе, и ранее туда круглогодично направлялись чартеры. Гендиректор Space Travel Артур Мурадян отметил, что турпродукт по Мексике уже сформирован у ряда российских туроператоров, и, как только, появятся рейсы, произойдет ремаршрутизация в системе и путешественникам будут доступны прямые перелеты.

"Лето в Мексике считается межсезоньем, но россияне туда ездили раньше в это время. По цене она будет дороже Кубы на 20-30%, а остальное будет зависеть от отеля. Как правило, туристы предпочитают мексиканский курорт Канкун. Второе интересное направление — Мальта. Страна привлекает россиян не только туризмом, но и обучением, там очень много языковых школ", — добавил гендиректор Space Travel.

Открытие же Исландии, Саудовской Аравии и Португалии будет менее значимо для отрасли. "В Саудовской Аравии и Португалии введены антиковидные ограничения. Исландия с трудом выдает визы россиянам, а также является одной из дорогих стран с ограниченным турпотоком", — заключил Мурадян.