БРЮССЕЛЬ, 26 мая — ПРАЙМ. Оживление туризма в Европе этим летом, вероятнее всего, приведёт к росту цен на авиаперелеты, сказала РИА Новости эксперт в сфере туристического бизнеса в Брюсселе Шанталь Вандемоортеле (Chantal Vandemoortele). Банки отдали коллекторам рекордный объем долгов россиян

"Этим летом мы ожидаем увеличения авиасообщения, как только будут сняты локдауны в большинстве европейских стран. Люди жаждут снова отправиться в путешествие, провести отпуск на солнышке, и мы можем ожидать давления на цены, причём как на баррель нефти и, следовательно, на стоимость топлива, так и на цены на авиабилеты", — отметила она.

Однако полностью восстановиться от кризиса авиационная отрасль в этом году не сможет. Вандемоортеле отметила, что, согласно данным IATA, объем воздушного трафика в конце года будет составлять лишь примерно 43% от уровня 2019 года. Оборот сектора может быть всего 231 миллиард долларов против 607 миллиардов в 2019 году.

Как ранее сказал в интервью РИА Новости глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс, туризм в Евросоюзе сможет полностью восстановиться от кризиса не раньше 2023 года, хотя путешествия активизируются уже в этом году. Дженкинс предположил, что даже в 2022 году объём туризма будет составлять примерно половину от того, что было в докризисном 2019 году.