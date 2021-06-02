МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что разработанная кабмином схема с кешбэком от приобретения турпутевок для детей будет работать технически безупречно.

Путин, выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в летние лагеря. Путин подписал закон о поддержке семей с детьми

В мае глава государства провел совещание, в ходе которого заявил о проблемах в сфере кешбэка на детские путевки, поскольку многие их купили, а когда выяснилось, что власти намерены ввести механизм возврата части стоимости, семьи начали их возвращать и покупать на вторую и третью смены. В связи с этим президент поручил проработать механизм кешбэка на путевки для детей, которые уже приобретены.

В среду в ходе совещания Путина с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил, что такой механизм разработан.

"Мы сказали о том, что кешбэк будет осуществлен, но не говорили же, что это будет сделано только для тех, кто уже приобрел путевки. Поэтому то, что сейчас правительство сделало,- это абсолютно очевидный и правильный шаг. И надеюсь, что технически это будет выполнено безупречно — так, как удавалось это сделать по некоторым позициям и в прошлом", — сказал Путин.