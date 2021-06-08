МОСКВА, 8 июня — ПРАЙМ. Иран станет новым доступным и разноплановым направлением для российских туристов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на комментарий вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина. Россияне назвали регионы страны, где провели свой лучший отпуск

"Уникальность Ирана в том, что можно ездить круглый год. Особенности экскурсионного, исторического и культурно познавательного туризма в том, что они круглогодичные. Территория Ирана такова, что это могут быть и горные лыжи и отдых на море. Колорит рынков иранских, возможность окунуться в культуру, в историю в гастрономические возможности этой страны. Это все в совокупности дает хорошие экскурсионные программы. Это опять-таки доступное путешествие, с точки зрения недальнего перелета, и по гибкому ценообразованию", — рассказал Горин.

Он также отметил, что в Иране очень развита инфраструктура и существует масса возможностей для размещения. "Особенно порадовало, что даже есть объекты, приближенные к природе, даже не глэмпинги, а такие лоджии, есть отели", — подчеркнул Горин. Он добавил, что в стране можно делать экскурсионную программу по городам, и посетить не только Тегеран, но и Исфахан, и остров Киш.

Тем не менее, по его мнению, пока Иран еще не массовое направление. "Нужны серьезные инвестиции, рекламная кампания. По Ирану есть стереотипы совершенно неправильные из-за нехватки информации", — пояснил Горин. Туризм сдерживает пока только пандемия, отметил он, добавив, что в Иране соблюдаются все меры безопасности, связанные с коронавирусом, при этом регулярное авиасообщение с страной пока не восстановлено. Кипр может ослабить ограничения на въезд россиян уже в июле

Напомним, что Иран и Россия подписали соглашение, согласно которому обе страны уже в начале июля смогут начать взаимный обмен туристическими группами на безвизовой основе. Туристы смогут находиться на территории государств в течение 15 дней в группах от 5 до 50 человек с представителем туркомпании. Об этом сообщается на сайте АТОР.