БРЮССЕЛЬ, 16 июн — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель предлагает проводить "более щедрую визовую политику" в отношении граждан России, в том числе студентов. Евросоюз предложил ужесточить правила выдачи шенгенских виз

Главный дипломат ЕС представил на пресс-конференции во вторник доклад по отношениям ЕС-РФ, подготовленный для предстоящего 23-24 июня саммита Евросоюза.

"Когда мы говорим о контактах между людьми, мы должны усиливать такие возможности… Надо поддерживать мобильность как европейской, так и российской молодежи. В частности, этому можно способствовать, выдавая визы в Евросоюз, предусмотрев финансирование в рамках программы Эразмус (Erasmus), возможности обучения. Получения работы. Мы недостаточно работаем в этом направлении. Надо быть более щедрыми в вопросах виз, которые выдаются для получения образования, чтобы люди могли посмотреть, как живет Европа", — сказал он.

В подготовленном к саммиту ЕС докладе Еврокомиссия и Боррель предложили в отношении России использовать новую стратегию, которая бы сочетала три принципа: дистанцирование, давление и диалог по интересным для Евросоюза вопросам. В частности, предполагается, что диалог может вестись по вопросам здравоохранения, климату, ядерной программе Ирана, борьбе с терроризмом. Также предлагается активно развивать контакты между народами России и стран Евросоюза.

Кроме того, в докладе Еврокомиссии об отношениях России и ЕС готовится о том, что Евросоюз будет ещё активнее поддерживать "гражданское общество" в России и может упростить визовый режим для некоторых граждан РФ. "ЕС будет расширять контакты между людьми, что может включать упрощение визового режима для некоторых граждан России", — предлагает ЕК.